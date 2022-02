Sono passati anche da Corato, sfilando lungo la provinciale 231, i mezzi pesanti che protestano contro le grandi difficoltà che sta vivendo il settore degli autotrasporti. A bassa velocità e suonando i clacson a tutto spiano, i camion hanno percorso la ex 98 nella tarda mattinata di oggi. Provenienti da Andria, hanno poi proseguito in direzione Bari, rallentando ovviamente anche la circolazione di tutti gli altri veicoli. Nel pomeriggio gli autotrasportatori hanno poi parcheggiato i mezzi pesanti nel piazzale accanto al parco comunale di via Sant'Elìa, dove hanno incontrato il sindaco De Benedittis. Dei motivi della protesta ci eravamo occupati già nei giorni scorsi nel corso di questa intervista: aumento di oltre il 20% del carburante, rincari anche dell'ad blue (un additivo indispensabile per il funzionamento dei veicoli diesel più moderni legato all'abbattimento delle emissioni inquinanti, ndr) e dei pedaggi autostradali.