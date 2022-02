Incendio sul corso, auto in fiamme "sotto gli occhi" di Imbriani

Non una stradina o un luogo nascosto. Stavolta il "solito" incendio ai danni di un veicolo in sosta si è verificato in pieno centro, all'angolo tra largo Plebiscito e corso Mazzini, proprio sotto gli "occhi" di Imbriani. È lì che era parcheggiata un Fiat Doblò avvolto dalle fiamme la notte scorsa intorno alle 4. Il mezzo è stato completamente distrutto dal rogo. Danneggiata anche una Fiat Panda posteggiata proprio davanti al Doblò. Per spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Sul posto anche la Polizia, e i vigilantes di Sicuritalia e Vigilanza Giurata.

La mappa degli incendi