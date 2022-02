Tensione nella 167: la Polizia ferma due giovani, gli amici protestano contro gli agenti

La Polizia blocca due giovani sospettati di aver tentato un furto in un garage. Poi arriva un folto di gruppo di persone che protesta contro gli agenti. Scene cariche di tensione, quelle avvenute venerdì mattina in via Massarenti, immortalate anche in alcuni video che girano tra le chat saltando da uno smartphone all'altro. Secondo quanto è stato possibile ricostruire di quei concitati minuti, in piena mattina - poco dopo le 11 - un residente avrebbe chiesto aiuto a gran voce dopo aver visto qualcuno che stava tentando di rubare nel suo garage.

Le urla hanno attirato l'attenzione di un'auto civetta del commissariato di Polizia che proprio in quel momento stava transitando nella zona 167. I due agenti a bordo, entrambi in borghese, sono scesi dall'auto e sono riusciti a bloccare i due giovani su cui gravavano i sospetti. Neppure il tempo di procedere con gli approfondimenti del caso che, nel giro di pochi minuti, sul posto è arrivato un gruppo composto da una decina di persone che, a muso duro, si è avvicinato ai poliziotti. Gli animi si sono subito scaldati con urla e grande tensione fino a quando è intervenuta un'altra volante della Polizia a dare mano forte agli agenti. La calma è tornata, a fatica, dopo un buon quarto d'ora. Nei confronti di alcune delle persone protagoniste di quegli attimi concitati è scattata la denuncia, mentre dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno.