Niente acqua al Fornelli, scuola chiusa da ieri

Niente lezioni per alunni e docenti della scuola primaria Fornelli. In seguito alla rottura del motore dell'autoclave avvenuta lunedì 14, l'istituto è rimasto senz'acqua. Inevitabile, quindi, la chiusura della scuola disposta già ieri. In attesa che venga effettuata la riparazione, i piccoli studenti sono a casa anche oggi.