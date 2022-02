Uomo senza vita ritrovato in un appartamento del centro

Il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni è stato ritrovato questa mattina in un appartamento di via Pontida, a pochi metri da corso Garibaldi e via Matteo Renato Imbriani. Molti ancora gli aspetti da chiarire. Secondo i primi elementi raccolti, il proprietario dell’appartamento avrebbe allertato i carabinieri questa mattina all’alba dopo aver notato il portone d’ingresso aperto. Al loro arrivo, i militari hanno constatato la presenza del cadavere. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha potuto solo confermare la morte dell’uomo. Sul fatto indagano i militari della tenenza di Molfetta e della stazione di Corato.