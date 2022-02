Caos su viale IV Novembre: donna dà in escandescenze e blocca il traffico

Veicoli in coda e traffico bloccato nel tardo pomeriggio di oggi su viale IV Novembre. All'altezza del semaforo posto all'incrocio con via Don Minzoni, una donna in evidente stato di alterazione si è seduta sulle strisce pedonali impedendo, di fatto, il transito dei veicoli per diversi minuti. Per cercare di riportare la donna alla calma, sul posto sono intervenuti forze dell'ordine e vigilantes.