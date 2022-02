Auto investe cane sulla 231 e sbanda: ferita una donna

Giornata piuttosto movimentata sul fronte degli incidenti stradali. Se ne sono infatti verificati ben due sulla provinciale 231. Nel primo sinistro una donna di Corato alla guida della sua auto ha investito un cane all'altezza del chilometro 39,200, tra Corato e Andria. In seguito all’impatto con l'animale, la donna ha perso il controllo del veicolo e ha urtato lo spartitraffico, riportando ferite medicate al pronto soccorso dell'ospedale di Amdria. Sul posto per i rilievi sono giunti i Carabinieri e la Polizia locale di Andria che ha coordinato le operazioni di smistamento del traffico veicolare. Un secondo sinistro si è poi verificato in serata, sempre sulla 231: a scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una Opel Corsa e un Fiat Doblò. Sul posto i Carabinieri e la Polizia stradale.