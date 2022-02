Residenti in quarantena, rinviato lo sfratto nella casa di Livrieri

Si sono presentati tutti di buon mattino: agenti della Polizia di stato e della Polizia locale, personale sanitario con un'ambulanza e assistenti sociali, per procedere allo sfratto dall'appartamento di proprietà del giovane ingegnere coratino Renato Livrieri, nel quale però vivono ancora i vecchi proprietari, un uomo e sua madre. Ma, ancora una volta, la procedura che avrebbe dovuto mettere la parola fine alla vicenda è stata bloccata. Le due persone che abitano nell'appartamento sono infatti in quarantena a causa di un contatto stretto con un positivo. Quanto è bastato per rinviare lo sfratto di qualche settimana.

La storia è divenuta di dominio pubblico da quando Livrieri l'ha raccontata nel corso della trasmissione "Fuori dal coro" condotta da Mario Giordano su Rete 4. L'ingegnere ha acquistato l'appartamento - ubicato in via Nomentana, nella zona 167 - durante un'asta giudiziaria nel febbraio 2021. Nel mese di luglio ne è poi effettivamente divenuto proprietario ma - pur pagando tasse e spese condominiali - non possessore. Da quel momento, nonostante tre ingiunzioni di sfratto che salgono a quattro con quella odierna, Livrieri non è ancora mai riuscito ad entrare nell'appartamento.