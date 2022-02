Il vento sferza la città: pino alto 20 metri cade sulla strada in zona Serrone

Il forte vento che sferza la città da ieri continua a creare disagi e pericoli. Questa mattina, intorno alle 7.30, un grosso albero è caduto su viale dei ciclamini, in zona Serrone di Cristo, a poca distanza dai campi di calcio. Il pino, alto una ventina di metri, si è abbattuto sulla strada ostruendo completamente il passaggio. In quel momento, fortunatamente, non stava transitando nessuno. Per mettere in sicurezza il fusto e liberare la strada, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Nel pomeriggio di ieri un altro grande albero è caduto lungo complanare della provinciale 231, investendo in parte anche una corsia della strada a scorrimento veloce. Secondo quanto diffuso dalla protezione civile regionale, il vento continuerà a soffiare sul nostro territorio almeno fino al pomeriggio di oggi.