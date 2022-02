Vergogna infinita e incredulità per un gesto idiota e incivile. Ignoti hanno vandalizzato il Dae (defibrillatore automatico esterno) collocato all'interno del parco comunale. Il defibrillatore è stato preso dalla vetrinetta del totem e sfasciato. Gli elettrodi attaccati ad una parete di legno e probabilmente usati. Un gioco, un passatempo, a scapito di tutta la città. Perché quel defibrillatore avrebbe potuto salvare la vita a chiunque.

Il Dae - trovato in quelle condizioni da una guardia giurata della Metronotte - era stato donato al Comune di Corato dall'associazione "Due Mani Per La Vita" grazie al supporto economico e morale di Connect. «Sicuramente l'imbecille o più probabilmente gli imbecilli non conoscono il valore sociale di un apparecchio salvavita come questo», commenta amareggiato il presidente dell'associazione, Giuseppe Cialdella.

Fortunatamente "Due Mani per la Vita" non si ferma: «Questo gesto non ci spaventa - continua Cialdella - e non ci farà cambiare idea sul nostro progetto di cardio-protezione della città ma, sicuramente, rammarica il fatto che ci siano soggetti talmente stupidi in grado di fare gesti così vili. Provvederemo al più presto, nel limite delle nostre possibilità a sostituire e ripristinare l'intera postazione Dae per permettere a chi frequenta civilmente la nostra villa comunale di poter avere un defibrillatore a portata di mano».

Questo episodio fa il paio con quello registrato nel giugno scorso in piazza Di Vagno quando un altro defibrillatore fu rubato. La speranza è che - almeno stavolta - le telecamere di sorveglianza abbiano immortalato gli autori e, soprattutto, che questi ultimi si rendano conto del danno provocato, ben oltre la semplice bravata.