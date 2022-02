Auto sbanda e si ribalta su via Castel del monte

Una donna di Corato è rimasta leggermente ferita in seguito a un incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 9 su via Castel del Monte, poco dopo la zona dell’Oasi di Nazareth. Per cause ancora da accertare, il veicolo condotto dalla donna ha sbandato e si è ribaltato. Sul posto i soccorritori del 118, i carabinieri e le guardie campestri.