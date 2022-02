​I topi d'appartamento alzano il tiro. Una donna: «Mi sono trovata faccia a faccia con il ladro»

In una nota di qualche giorno fa, Coldiretti segnalava l'intensificarsi di furti nelle campagne. Ma non sono solo le aziende agricole ad essere finite nel mirino dei ladri che rubano prodotti e mezzi agricoli, spesso il fenomeno tocca anche le abitazioni di chi, in campagna, ci vive. La settimana scorsa sono stati diversi i tentativi di furto e quelli andati a segno, soprattutto nella zona che da via Ruvo si estende fino a via vecchia Molfetta. È capitato anche che i malfattori abbiano agito noncuranti della presenza dei proprietari all'interno della casa.

«Erano le 20 circa ed eravamo rientrati da poco, in anticipo rispetto al solito» racconta una signora che abita in quel quartiere. «Abbiamo sentito un forte rumore venire dal balcone al primo piano e mi sono affacciata per vedere cosa stesse accadendo. Mi sono ritrovata faccia a faccia con un ladro che stava cercando di scavalcare la ringhiera. Fortunatamente le urla l'hanno messo in fuga. Ho deciso di raccontare quello che mi è successo affinché si presti attenzione perché il fenomeno è diffuso».

Secondo diverse testimonianze raccolte da un mese circa sono aumentati i furti d'appartamento, in misura maggiore nelle campagne, ma accade sempre più spesso anche in città. Il dato è preoccupante: se prima erano rari i furti in cui i ladri entravano in casa con i residenti all'interno, adesso capita più frequentemente, esponendo i residenti a rischi per la propria incolumità.