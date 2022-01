Covid, crescono ancora i contagi a Corato: gli attualmente positivi sono 2.292

Onda d'urto, in 116 per gli esami gratuiti alla tiroide: «Speriamo in affluenza sempre maggiore»

Attualità

​Da questi esami, sono emersi 2 casi, per i quali è stato necessario proseguire in un secondo momento con agoaspirato; 83 casi con patologie infiammatorie o con presenza di piccoli noduli benigni o non sospetti; 31 casi negativi