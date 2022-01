Tamponamento sulla Sp 231, un'auto si ribalta e finisce a centro strada

Un incidente, accaduto poco dopo le 18.30, è avvenuto sulla Sp 231, al km 32.200 in direzione Bari, poco dopo l'uscita di via Gravina. Per cause ancora da accertare due auto, una Volkswagen Tiguan e una Volkswagen Polo, hanno tamponato. La Polo si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. Cinque in tutto gli occupanti delle due auto che, fortunatamente, hanno riportato soltanto ferite lievi. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale - che ha provveduto a regolare il traffico, inevitabilmente rallentato - e l'ambulanza del 118.