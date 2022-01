​Acquista casa all'asta, ma non può entrarci perché occupata: la storia di Renato su Rete 4

Acquista una casa all'asta ma, dopo diversi mesi, non può entrarci in quanto ancora occupata dai vecchi proprietari (un uomo e sua madre) che non vogliono saperne di andare via. È la disavventura del 37enne coratino Renato Livrieri che ieri sera ha raccontato la sua storia durante "Fuori dal coro", la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4.

Livrieri, ingegnere definito dal programma «il disoccupato "beffato" dallo Stato», ha acquistato l'appartamento - ubicato nella zona 167 - durante un'asta giudiziaria nel febbraio 2021. «Ho saldato la casa ad aprile, poi a luglio ne sono diventato proprietario ma non possessore, tranne che per le tasse e le spese condominiali che sto pagando regolarmente, inclusi gli arretrati» racconta Livrieri mentre, insieme all'inviata del programma, si reca nel condominio in cui si trova l'appartamento.

Durante la trasmissione (visibile a questo link) viene in effetti mostrato un documento del tribunale di Trani in cui, dal 12 luglio 2021, si «ingiunge di rilasciare l'immobile nella piena e libera disponibilità del sig. Livrieri». In più, durante il servizio, viene riferito che il vecchio proprietario ha ricevuto tre ingiunzioni di sfratto. «Ma ogni volta in cui l'ufficiale giudiziario è intervenuto per intimare lo sfratto non c'erano le circostanze per poter liberare l'appartemento - riferisce Livrieri - incluso il fatto che, secondo un certifcato medico, la signora è allettata e non può muoversi neppure in ambulanza». La stessa signora che poco dopo, nello stesso servizio, viene inquadrata mentre porta a spasso il cane.

Alla fine le parti si incontrano sotto il portone, ma il dialogo con l'ex proprietario, volto già noto alle forze dell'ordine, è burrascoso e - tra minacce di denuncia e telefonate alla polizia - non porta ad alcuna soluzione nella vicenda. «La casa a Renato gliel'ha venduta lo Stato il quale gli ha garantito che è libera - chiosa il conduttore, Mario Giordano - e ora se lo Stato non riesce a mantenere con l'impegno, salta tutto».