Due persone sono finite in ospedale questa mattina all'alba in seguito a un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 6.30 su via Castel del Monte. A scontrarsi all'altezza dell'oleificio Ribatti, sono state una Ford Focus e una Ford C-Max. L'impatto - avvenuto per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri - è stato molto violento, come emerge dagli ingenti danni ai veicoli. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti: soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto pattuglie delle Guardie campestri e della Metronotte.