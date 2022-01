Un grosso incendio è scoppiato questa sera, attorno alle 22, nella zona industriale nei pressi di via Castel del Monte, in fondo alla strada dell'ex Jubilee. In fiamme un cumulo di rifiuti e scarti di potatura in un campo non lontano da diversi capannoni. La fitta coltre di fumo ha fatto scattare l'allarme. Sono state diverse, infatti, le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco tra cui anche quella di una pattuglia di vigilantes di SecurItalia. Sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Corato che hanno spento il rogo dopo 40 minuti di lavoro.