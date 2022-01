Se l'è cavata per fortuna solo con un grande spavento il conducente di un'auto finita fuori strada la notte scorsa su via Ruvo,a a un paio di chilometri da Corato. Intorno all'una, mentre stava percorrendo la provinciale 2 in direzione Corato, la Ford Focus ha sbandato per cause ancora da accertare e ha sfondato la recinzione di una proprietà privata. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma l'uomo alla guida del veicolo non ha riportato particolari conseguenze. Sono intervenuti i carabinieri, insieme alle pattuglie delle Guardie campestri e della Metronotte.