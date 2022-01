Abbandonano rifiuti nelle campagne di Corato, due persone denunciate dai Forestali

Il titolare e un dipendente di un’azienda turistica di Andria sono stati denunciati dai Carabinieri forestali delle Stazioni “Parco” di Ruvo di Puglia per un abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, avvenuto nelle campagne di Corato lungo la banchina della strada denominata “Mediana delle Murge”.

Le indagini sono iniziate a seguito di un accertamento della presenza di rifiuti in parte sparsi sul suolo e il restante contenuti in 16 sacchi neri di grandi dimensioni, costituiti soprattutto da imballaggi in plastica, bottiglie di plastica, buste per cialde di caffè, che avevano provocato una situazione di degrado ambientale. L’occhio attento dei carabinieri forestali ha permesso di individuare tra i rifiuti abbandonati la presenza anche di documentazione specifica che ha consentito, a seguito di ulteriori indagini, di risalire non solo alla provenienza dei rifiuti ma anche all’autore dell’abbandono.

I rifiuti, oggetto di sequestro, provenivano effettivamente da un’attività agrituristica del Comune di Andria che, invece di smaltirli secondo la normativa vigente, li ha abbandonati in maniera incontrollata sul suolo. Pertanto sia per il trasportatore dei rifiuti sia per il gestore dell’attività agrituristica è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.