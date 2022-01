Morta dal dentista, oggi i funerali di Doriana Scardigno

Verranno celebrati questo pomeriggio alle 15.30, nella parrocchia Sant'Achille di Molfetta, i funerali di Doriana Scardigno, l'architetto di 43 anni morta una settimana fa in uno studio dentistico di Corato subito dopo la somministrazione di una preanestesia. Dopo l'apertura di un’inchiesta per omicidio colposo da parte della Procura di Trani - nell'ambito della quale risultano indagati, come atto dovuto, il medico dentista e l'assistente alla poltrona - martedì scorso è stata effettuata l'autopsia per chiarire se il malore sia stato correlato alla somministrazione del farmaco oppure se sia trattato di una tragica fatalità.

L'esame - eseguito dal prof. Antonio De Donno dell'istituto di medicina legale di Bari, alla presenza dei consulenti degli indagati, il prof. Solarino e della famiglia della vittima, il prof. Dell'Erba - non ha fornito elementi decisivo e, per avere le doverose risposte, sarà necessario attenderel’esito degli esami di laboratorio. Entro 90 giorni è prevista la consegna della relazione medico legale.