Un furgone è finito fuori strada nel pomeriggio, attorno alle 15.30, sulla Sp85 che collega Corato a Bisceglie, poco dopo la rotonda . Il Ducato bianco, per cause ancora da accertare, ha sfondato il muretto in pietra posto lungo la carreggiata terminando la sua corsa contro un albero. Fortunatamente il conducente, a parte il grande spavento, non è rimasto ferito. Sul posto un'ambulanza del 118, i carabinieri per i rilievi e per regolamentare il traffico e i vigili del fuoco del distaccamento di Corato che hanno dovuto tagliare l'ulivo per disincastrare il mezzo.