Morte Scardigno, due indagati. Il legale della famiglia: «Decesso inspiegabile»

Due persone - il medico dentista e l'assistente alla poltrona - sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Doriana Scardigno, la 42 enne deceduta ieri dal dentista dove si era recata per sottoporsi a delle normali cure odontoiatriche.

«Godeva di buona salute, era una donna molto attiva, andava in palestra, una stimata professionista in carriera. La sua è una morte davvero inspiegabile», ha commentato Andrea Calò, il legale della famiglia della vittima. «Nomineremo un consulente di parte. Non possiamo azzardare ipotesi per il momento, aspettiamo l’autopsia per capire cosa è successo, ma andremo fino in fondo. Sicuramente la circostanza strana è che tutto si sia consumato in maniera così fulminea in ambiente medico protetto».

L'autopsia si terrà martedì 18 gennaio e ad occuparsene sarà il medico legale Antonio De Donno dell'istituto di medicina legale di Bari.