Spacciava cocaina in pieno centro, arrestato 50enne sorvegliato speciale

Un coratino di 50 anni è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo - già noto alle forze dell'ordine in quanto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e con precedenti di polizia in materia di stupefacenti - è stato riconosciuto ieri mattina da una volante del commissariato di Polizia di Corato mentre, in una via del centro, parlava con un'altra persona. Gli agenti si sono insospettiti e, dopo essersi appostati, hanno notato il 50enne mentre cedeva del materiale al suo interlocutore in cambio di denaro.

A scambio avvenuto, i poliziotti hanno fermato la persona che aveva appena ricevuto il materiale - un ventenne di Bitonto - e hanno verificato che si trattava di due involucri in cellophane contenente cocaina pagati 30 euro. Appurata la circostanza, gli uomini del commissariato hanno raggiunto il 50enne nella sua abitazione e, dopo averlo perquisito, hanno rinvenuto nella tasca dei suoi pantaloni 145 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Condotto in commissariato, l'uomo è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, è stato collocato ai domiciliari. L'acquirente è invece stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.