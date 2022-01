Operazione antidroga nel Nord Barese, coinvolta anche Corato: 19 arresti

Auto sbanda, colpisce un veicolo in sosta e si ribalta su via Santa Faustina

cronaca

È accaduto questa sera intorno alle 23 su via Santa Faustina Kowalska, nei pressi del liceo classico Oriani. Per mettere in sicurezza i veicoli sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato insieme ai carabinieri