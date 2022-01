Furto di olive sventato in contrada Capitolo Copyright: CoratoLive.it

Furto di olive sventato in contrada Capitolo Copyright: CoratoLive.it

Furto di olive sventato in contrada Capitolo Copyright: CoratoLive.it

Furto di olive sventato in contrada Capitolo Copyright: CoratoLive.it

Un furto di olive è stato sventato nel pomeriggio di oggi in contrada Capitolo. Una pattuglia delle Guardie Campestri in servizio nella zona ha notato strani movimenti nella parte retrostante di un terreno, proprio dove due o tre persone stavano abusivamente raccogliendo le olive. Alla vista dei vigilanti, i ladri sono fuggiti abbandonando sia le olive e che l'attrezzatura per la raccolta. La refurtiva è stata restituita al proprietario del terreno.