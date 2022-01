Auto fuori strada sul sottopasso di via Trani, ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale che si è verificato questa sera intorno alle 20.30 lungo il sottopasso di via Trani. Per cause ancora da accertare, una Nissan Note ha sbandato ed ha urtato contro il muro di cemento sul ciglio della strada, fermandosi poi al centro della carreggiata. La conducente è stata soccorsa dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato e gli agenti della Polizia locale.