Covid, mai così tanti contagi a Corato: gli attualmente positivi sono 874

In linea con quanto sta accadendo a livello nazionale, anche a Corato i contagi schizzano verso l'alto. La Asl Bari, tramite il Comune, fa infatti sapere che gli attualmente positivi in città sono 874, superando il picco di 694 casi registrato il 13 dicembre 2020. Nell'ultimo bollettino del 30 dicembre scorso erano 309. Negli ultimi 10 giorni sono stati accertati 663 nuovi casi, 97 guariti e un decesso. Secondo i dati sinora diffusi da Asl Bari, Prefettura di Bari e Comune di Corato, dall'inizio della pandemia (marzo 2020), in città sono stati registrati 4.636 positivi, 3.669 guariti e 93 deceduti.

Il grafico dell'andamento del Covid a Corato dall'inizio della pandemia (marzo 2020). In base ai dati forniti da Asl Bari, Prefettura di Bari e Comune di Corato, sono indicati i positivi per data, il totale dei decessi, il totale dei positivi e il totale dei guariti.