Ritrovato il Gesù Bambino rubato dal presepe di piazza Marconi

Il Gesù Bambino del presepe allestito in piazza Marconi dalla scuola dell'infanzia statale "Belvedere" e rubato nei giorni scorsi, è stato ritrovato. Lo ha comunicato questa sera il comandante della Polizia locale, Giuseppe Loiodice, al sindaco De Benedittis. Per il ritrovamento si sono rivelate importanti alcune segnalazioni fatte da una cittadina, insieme ad alcune foto e alle riprese delle telecamere pubbliche di videosorveglianza. La riconsegna avverrà domattina in Comune.

«Vorrò incontrare personalmente chi ha compiuto tale inaccettabile gesto» afferma il sindaco. «Si tratta di un presepe che ha riscosso una grande attenzione da parte dei più piccini, forse perché a misura di bambina e di bambino e di facile accesso. Spesso, dietro questi gesti, si annida grande superficialità e una non comprensione del valore di ciò che riguarda la dimensione pubblica, la sfera del sacro e della pietà popolare. Ringrazio la Polizia locale per il tempestivo ed efficace intervento. Il piccolo Gesù bambino ritrovato rafforzi l'attenzione di tutti e tutte noi verso l'infanzia, spesso dimenticata e trascurata nei suoi diritti. Da tempo, la mia amministrazione sta lavorando per rendere la città di Corato a misura di bambina e bambino. Stiamo installando, ad esempio, in tutte le piazze e nei parchi, giostrine nuove di zecca, accessibili per tutte le differenti abilità. Riportare i bimbi all'aperto dopo questo lungo periodo di pandemia è oggi un'esigenza psicopedagogica di fondamentale importanza».