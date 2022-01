Gesù bambino rubato dal presepe: sfregiata la Natività ai piedi del teatro comunale

Il gesto è di quelli che, davvero, suscitano vergogna: la statuetta di Gesù bambino collocata nel presepe allestito in piazza Marconi non è più al suo posto. Rubata da ignoti che, in questo modo, hanno sfregiato la Natività e tutto ciò che significa. Il furto non è avvenuto oggi, ma risale almeno alla giornata di ieri, se non ancora prima. Il presepe è stato allestito nelle feste natalizie dalla scuola dell'infanzia statale Belvedere, dell'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi. Sui social la dirigente scolastica Maria Rosaria De Simone ha espresso parole di condanna per il vile gesto: «con qualunque spirito abbiano agito, per stoltezza o per blasfemia, gli straordinari artefici dimenticano che, pur avendo sottratto il Bambinello, sono così poveri, incapaci e limitati da riuscire a sottrarre fede ed entusiasmo. Il Bambinello potrà solo benedirli».