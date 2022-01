In giro con la droga nello zaino: in manette pusher 24enne

Nei giorni scorsi a Corato la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne, con precedenti di polizia, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i poliziotti del locale Commissariato hanno notato - nelle vie periferiche della città - il giovane con un atteggiamento che ha destato i loro sospetti. Dopo averlo fermato, gli agenti lo hanno identificato e perquisito. Così, nascoste nello zaino e nella tasca del giubbotto, sono state rinvenute una bustina contenente 111 grammi di marijuana e una bustina con 21 grammi di ecstasy (mdma), il tutto pronto per la vendita.

La perquisizione è stata quindi estesa all'abitazione dell’arrestato, nella quale è stata rinvenuta altra droga: nello specifico, 11 grammi di marijuana, 4,5 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 130 euro in banconote di vario taglio, presunto provento dell’attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro penale. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto nella casa circondariale di Trani.