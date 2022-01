Auto sbanda, colpisce un veicolo in sosta e finisce su un fianco. È accaduto questa sera intorno alle 23 su via Santa Faustina Kowalska, nei pressi del liceo classico Oriani. Secondo una prima ricostruzione, una Ford C Max condotta da un giovane ha sbandato per cause ancora da accertare, ha colpito una Mercedes Classe A parcheggiata sul lato destro della strada e poi ha terminato la sua corsa su un fianco al centro della carreggiata. L'urto è stato violento ma per fortuna il conducente - da solo a bordo dell'auto - non ha riportato particolari ferite. Sul posto è comunque giunta una equipe del 118 per un controllo. Per mettere in sicurezza i veicoli sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato insieme ai carabinieri.