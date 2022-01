Vandalismo a Capodanno, in frantumi una vetrata della Chiesa Valdese

Non solo l'auto lasciata su un fianco in via Bacone e tutti i fuochi d'artificio sparati in barba a ogni genere di ordinanza. Il vandalismo di Capodanno pare aver mietuto un'altra vittima. Si tratta di una delle vetrate della Chiesa Valdese ubicata su corso Mazzini, finita in frantumi «probabilmente a seguito di un atto vandalico avvenuto durante lo scoppio dei botti di Capodanno» come ipotizza la stessa comunità Valdese sui social. «Questa mattina aprendo la Chiesa per il culto domenicale abbiamo trovato una delle vetrate in frantumi» fanno sapere dalla comunità Valdese, mostrabndo le foto dell'accaduto. «La finestra è situata piuttosto in alto ed è stata centrata in pieno, per cui non pensiamo che si tratti di un evento casuale ma della volontà di colpire, anche solo per uno stupido gioco, un luogo pubblico e religioso come la Chiesa Valdese di Corato».