Vandali già attivi allo scoccare della mezzanotte. Auto ribaltata in via Bacone

Neanche il tempo di stappare lo spumante e festeggiare il nuovo anno che si registra il primo episodio vandalico del 2022. Una Citroen Saxo è stata ribaltata sul fianco, probabilmente a mano. È accaduto in via Bacone, parallela di via Don Minzoni. I vigili del fuoco del distaccamento di Corato, allertati, sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo.