Terremoto a Creta, scossa avvertita anche a Corato

È stata avvertita anche a Corato la forte scossa di terremoto che alle 6.08 di oggi ha interessato l'isola di Creta, in Grecia. Secondo l'Ingv, l'istituto italiano di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo 5.5 e si è verificato in mare a una profondità di 20 km. Il terremoto è stato avvertito anche in Egitto. Non sono stati registrati danni.