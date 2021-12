Auto si ribalta su via Castel del Monte, ferita la conducente

Incidente questa mattina su via Castel del Monte, all'altezza della Murgetta. Una Nissan Micra condotta da una donna di Corato è finita fuori strada e si è ribaltata. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato e si è capovolto sul ciglio della strada. La donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma non sarebbe in gravi condizioni. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale, sul posto anche una pattuglia delle guardie campestri.