Auto in fiamme anche la notte tra Natale e Santo Stefano Copyright: CoratoLive.it

Auto in fiamme anche la notte tra Natale e Santo Stefano Copyright: CoratoLive.it

Auto in fiamme anche la notte tra Natale e Santo Stefano Copyright: CoratoLive.it

Auto in fiamme anche la notte tra Natale e Santo Stefano Copyright: CoratoLive.it

Ancora un'auto in fiamme, anche la notte tra Natale e Santo Stefano. È accaduto questa notte attorno alle 2 su viale Vittorio Veneto. L'auto coinvolta nell'incendio è una Lancia Musa e, per spegnere il rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Con loro, sul posto, anche i carabinieri della stazione di Corato per i rilievi e una pattuglia di vigilantes.