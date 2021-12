​Coronavirus, in Puglia altri 677 contagi e 4 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 25.120 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 677 casi positivi, così suddivisi: 211in provincia di Bari, 66 nella provincia BAT, 91 in provincia di Brindisi, 153in provincia di Foggia, 77 provincia di Lecce, 73 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 4 decessi.

I casi attualmente positivi sono 6.830; 139 sono le persone ricoverate in area non critica, 25 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 5.175.279 test; 286.658 sono i casi positivi; 272.891 sono i pazienti guariti; 6.937 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 103.093 nella provincia di Bari; 29.250 nella provincia BAT; 23.190 nella provincia di Brindisi; 51.383 nella provincia di Foggia; 34.380 nella provincia di Lecce; 43.738 nella provincia di Taranto; 1.091 attribuiti a residenti fuori regione; 533 di provincia in definizione.