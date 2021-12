Audi si ribalta sulla ex 98, 49enne in codice rosso al Bonomo Copyright: n.c.

Intorno alle 19 si è verificato un grave incidente sulla sp 231, in direzione Corato, all'altezza dello svincolo con la tangenziale di Andria. Secondo una prima ricostruzione, una Audi A4 station wagon condotta da un 49enne coratino, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti del nucleo di pronto intervento della Polizia locale di Andria, ha dapprima urtato contro lo spartitraffico centrale e poi si è ribaltata fermandosi dopo circa 200 metri.

Il conducente, che era da solo a bordo del veicolo, è stato soccorso dagli agenti e da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Barletta che hanno dovuto tagliare le lamiere dell'auto per consentire agli operatori del 118 di estrarre il 49enne, poi trasportato all'ospedale di Andria in codice rosso. Secondo quanto appreso dal comando della Polizia locale andriese, non sarebbe in pericolo di vita.

La carreggiata della provinciale è rimasta chiusa al traffico fino alle 21.30 circa, per consentire i rilievi e il recupero del veicolo incidentato.