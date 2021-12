Donna tenta il suicidio: salvata da un grande lavoro di squadra

Un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolti i carabinieri della stazione di Corato, i vigili del fuoco del distaccamento di Corato, il 118 e un medico presente sul posto, per salvare la vita ad una donna che voleva lanciarsi nel vuoto. Questa mattina, attorno alle 6, una donna in stato confusionale si è aggrappata di spalle all'esterno di un balcone, al secondo piano di un'abitazione in zona via Castel del Monte con l'intento di togliersi la vita.

Un carabiniere ed un medico che abita da quelle parti hanno condotto una lunga mediazione con la donna, cercando di farla desistere al suo intento. Da Bari è arrivato anche un carro telo e un'autoscala dei vigili del fuoco. Fondamentale l'apporto di tutte le forze coinvolte nella difficile operazione. Dopo quasi due ore e un grande sforzo corale, la donna è stata presa di peso e riportata all'interno dell'abitazione per poi essere soccorsa e trasportata in ospedale dal 118.