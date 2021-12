Grave incidente sulla Andria-Bisceglie, nei pressi dello svincolo per Corato: tre feriti Copyright: n.c.

Grave incidente sulla provinciale Andria-Bisceglie, all'altezza dello svincolo per la Corato-Trani. Intorno alle 14.45 un furgone si è scontrato con una 500L, coinvolgendo nell'impatto anche una Lancia Y. Tre persone sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, oltre a pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale di Trani. In supporto anche agenti del nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Barletta per liberare i mezzi rimasti incastrati. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia.