Coronavirus, in Puglia contagi ancora su: nelle ultime 24 ore 369 casi e 2 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 23.422 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 369 casi positivi, così suddivisi: 88 in provincia di Bari, 10 nella provincia BAT, 61 in provincia di Brindisi, 105 in provincia di Foggia, 50 provincia di Lecce, 49 in provincia di Taranto, 5 casi di residente fuori regione, 1 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 2 decessi.

I casi attualmente positivi sono 4.498; 133 sono le persone ricoverate in area non critica, 21 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 4.868.417 test; 280.716 sono i casi positivi; 269.324 sono i pazienti guariti; 6.894 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 101.459 nella provincia di Bari; 28.814 nella provincia BAT; 22.409 nella provincia di Brindisi; 49.966 nella provincia di Foggia; 33.366 nella provincia di Lecce; 43.100 nella provincia di Taranto; 1.058 attribuiti a residenti fuori regione; 544 di provincia in definizione.