Covid, a Corato lieve calo degli attualmente positivi: sono 71

Processo per la morte di Paola Clemente, le precisazioni dell'Ortofrutta Meridionale

Cronaca

In una nota, gli avvocati Bepi Maralfa e Angela Maralfa, in qualità di difensori della Ortofrutta Meridionale s.r.l., rendono pubbliche alcune precisazioni in merito al processo che vede imputato l'imprenditore Luigi Terrone