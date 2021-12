La scena, interamente ripresa delle telecamere di videosorveglianza, dura meno di un minuto. Tanto ci ha messo un gruppo di ladri a rubare, martedì sera, un suv posteggiato nel parcheggio dell'ipermercato Despar di via Prenestina. Il video inizia quando i ladri hanno già forzato la serratura della portiera e sono entrati in macchina. Una volta dentro, mettono fuori uso il blocco allo sterzo, poi scndono e spingono a mano il veicolo fuori dal parcheggio. In quel momento un'altra auto che attende subito dietro, spinge il suv per facilitare la messa in moto in moto e portarlo via. Tempo pochi secondi ed entrambi i veicoli si allontanano. Lasciando dietro di sé un grande senso di impotenza.