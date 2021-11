Violento schianto la notte scorsa sull'extramurale, all'altezza dell'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Alberto Mario. Per cause ancora da chiarire, intorno a mezzanotte e mezza si sono scontrate una Fiat Panda e una Honda Civic che procedevano sulla stessa corsìa. Ingenti i danni ai veicoli, mentre due persone sono state soccorse dal personale del 118. Per mettere in sicurezza le auto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri.