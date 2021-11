L'emergenza continua: auto in fiamme in piazza Grenoble Copyright: CoratoLive.it

Lo hanno detto sia le istituzioni che le forze dell'ordine: non bisogna abbassare la guardia. Il richiamo assume una importanza ancora maggiore dopo che la notte scorsa un'altra è stata distrutta dalle fiamme. L'allarme è scattato intorno alle 2.30: a prendere fuoco è stata una Dacia Duster parcheggiata in piazza Grenoble. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Sul posto i carabinieri.