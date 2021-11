Coronavirus, in Puglia 243 nuovi contagi e nessun decesso

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 20.235 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 243 casi positivi, così suddivisi: 47 in provincia di Bari, 11 nella provincia BAT, 25 in provincia di Brindisi, 55 in provincia di Foggia, 57 provincia di Lecce, 42 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 1 casi di provincia in definizione. Non sono stati registrati decessi.

I casi attualmente positivi sono 3.885; 139 sono le persone ricoverate in area non critica, 22 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 4.700.498 test; 278.464 sono i casi positivi; 267.698 sono i pazienti guariti; 6.881 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 100.973 nella provincia di Bari; 28.728 nella provincia BAT; 22.176 nella provincia di Brindisi; 49.303 nella provincia di Foggia; 32.948 nella provincia di Lecce; 42.748 nella provincia di Taranto; 1.040 attribuiti a residenti fuori regione; 548 di provincia in definizione.