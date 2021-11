Albero cade nel cortile della scuola Imbriani e finisce sulla strada

Un albero è caduto questa mattina, poco prima di mezzogiorno, nel cortile della scuola media Imbriani ed è finito sul ciglio della strada che conduce verso via Santa Maria. Nessuno è rimasto ferito. Fortunatamente il cedimento del fusto non è avvenuto in corrispondenza dell'uscita da scuola degli studenti che transitano proprio su quel tratto di strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Corato che hanno messo in sicurezza la zona.