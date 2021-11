Violento tamponamento sulla 231, due persone in ospedale

Violento tamponamento intorno alle 11 di questa mattina sulla strada provinciale 231 tra Corato e Andria. A scontrarsi, sulla corsia in direzione Corato, sono state una Fiat Punto e una Fiat Panda che è finita su un fianco. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118. Sul posto la polizia locale di Corato, i carabinieri forestali e i vigili del fuoco del distaccamento di Corato che hannno messo in sicurezza i due veicoli.