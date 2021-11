Retata dei Carabinieri nel centro storico, tre giovani portati in caserma

Operazione dei carabinieri questa mattina nel centro storico della città. Poco dopo le 11 quattro pattuglie hanno bloccato la zona tra via Mercato e vico Lobello e hanno effettuato alcune perquisizioni. Al termine dei controlli, tre giovani sono stati fatti salire sulle auto dei militari e sono stati condotti in caserma. I carabinieri hanno anche sequestrato alcuni effetti personali. La zona in cui si trova la caserma dei carabinieri - corso Cavour tra via Duomo e Aldo Moro - è chiusa al traffico. Seguono aggiornamenti.