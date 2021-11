Tamponamento sulla provinciale 231, due auto coinvolte e un ferito

Un violento tamponamento è avvenuto questa sera attorno alle 22 lungo la provinciale 231, all'ingresso della città in direzione Corato. Il tamponamento ha coinvolto due auto. Gli occupanti dei veicoli sono stati soccorsi da un'ambulanza giunta sul posto. Un solo ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le auto.